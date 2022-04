Universitario de Deportes enfrentará a Alianza Lima este domingo, en el Estadio Monumental, en una nueva edición del Clásico del fútbol peruano. Los ‘Cremas’ necesitan ganar para seguir peleando por el primer lugar, mientras que los ‘Blanquiazules’ requieren la victoria para alejarse del fondo de la tabla. En la previa del partido, Álvaro Gutiérrez, DT de la ‘U’, hizo un análisis del cotejo.

“Tuvimos un inicio bueno, pero luego nos llegó la sucesión de partidos por Libertadores y se nos comenzó a complicar”, inició el técnico en conferencia de prensa. “Lo dije y lo vuelvo a reiterar, el fútbol es caprichoso y todos los entrenadores dependemos del resultado. Como dije ese día, puede ser que no llegue como puede ser que me encuentre a fin de año levantando la copa”, agregó.

El extécnico de Olimpia explicó que aún no tiene del todo claro cómo parará al equipo ante los íntimos, puesto que tendrá mayores opciones con el regreso de algunas figuras. “Estamos evaluando qué sistema utilizar. Universitario tiene las armas, tiene buenos jugadores, con experiencia y que no se rinden nunca. Siempre están dando todo y eso a un DT lo deja tranquilo. El domingo vamos a buscar los tres puntos ante un gran rival”, expresó Gutiérrez.

José Carvallo y Aldo Corzo volverían a la convocatoria crema tras superar sus respectivas lesiones. Ambos no tienen actividad desde el mes de marzo, debido a que el portero fue operado al sufrir una apendicitis aguda y el lateral tuvo problemas musculares.

“He recuperado muchos jugadores que están a gran nivel y eso me pone en un problema lindo”, resaltó el DT uruguayo. “Los únicos descartados son Luis Urruti, Rodrigo Vilca, Guillermo Larios y Jorge Tandazo. Estamos evaluando a Corzo”, aseveró.

Recordemos que tanto Vilca como Larios vieron la tarjeta roja ante Ayacucho FC en el Ciudad de Cumaná. Como indica el reglamento de la Liga 1, los dos futbolistas tendrán que cumplir una fecha de suspensión.

Sobre la posible presencia de Carvallo como titular, el entrenador explicó que el jugador “ya tiene el alta médica, pero aún no la deportiva”. “Yo aún no tomo la decisión. Lo que sé es que José me va a dar mucha experiencia y Romero me da la seguridad que viene en buen nivel como lo ha demostrado”, manifestó.

Alianza Lima llega golpeado al partido ante la ‘U’, tras caer por Copa Libertadores ante Colo Colo, aunque eso no es sinónimo de que no tengan buen nivel, según detalló Álvaro Gutiérrez. “Es un equipo grande, con un gran plantel. Y si bien no se ve reflejado su poderío en la tabla de posiciones, en un clásico eso se disipa totalmente”, sentenció el estratega.