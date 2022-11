Hace un par de días, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) emitió un veredicto sobre el caso de Byron Castillo. Así, el ente de justicia ratificó a la selección de Ecuador en Qatar 2022 e indicó que el lateral derecho puede ser considerado para disputar el Mundial. Sin embargo, en la interna de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) surgió la duda con relación a la inclusión del zaguero.

En ese sentido, Carlos Manzur, vicepresidente de la FEF, comentó la postura de la institución con respecto al nombramiento del defensor de León para jugar la Copa del Mundo desde la semana entrante. En una charla con DirecTV Sports, el dirigente confirmó que realizan las consultas necesarias y dejó entrever que la presencia del futbolista no está garantizada.

“Quien decide si Byron Castillo debe ser convocado es Gustavo Alfaro y la fecha que tiene es el lunes 14 para entregar la lista definitiva”, arrancó Manzur para aclarar que no tiene intromisión en las labores del comando técnico de la ‘Tricolor’.

No obstante, desde el lado dirigencial quieren dar los pasos correctos para no ser objeto de sanciones futuras y es ahí donde se duda con relación al marcador. “Lo que la Federación Ecuatoriana de Fútbol va a hacer ahora es realizar las consultas necesarias para saber que no estamos corriendo ningún riesgo”, agregó.

En la misma línea, el vicepresidente profundizó: “Si bien el fallo ratifica que Ecuador ha clasificado, que el jugador es ecuatoriano y que el jugador es elegible; nos preocupa la sanción que nos impone por, en teoría, haber usado un documento con información que es falsa, entiéndase el lugar de nacimiento”.

🚨 ¿Convocará Gustavo #Alfaro a Byron #Castillo para el Mundial de Catar? 🚨



El abogado Carlos #Manzur, vicepresidente de la @FEFecuador 🇪🇨, conversó hace minutos mano a mano con #DebateFútbolxDIRECTV ⚽️.



¿Qué harías tú si fueras el director técnico de @LaTri? 🤔 pic.twitter.com/oPcB9ad0yl — DIRECTV Ecuador (@DIRECTVEcuador) November 9, 2022

¿Cuándo debuta Ecuador en Qatar 2022?

El elenco que lidera Gustavo Alfaro será el que inaugure, al lado de Catar, la Copa del Mundo. El compromiso entre ambos representativos para pactado para el domingo 20 desde las 11 de la mañana en el estadio Al Khor.

Luego, el combinado sudamericano se medirá el viernes 25 de Países Bajos y cerrará su participación en el grupo A contra Senegal el martes 29.