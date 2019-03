​Técnico de Paraguay le metió un pelotazo en la cara al 'Tata' Martino (VIDEO)

Un hecho curioso se produjo entre Eduardo Berizzo y Gerardo Martino, técnicos de las selecciones de Paraguay y México, respectivamente, durante el encuentro amistoso que se realizó en el Levi's Stadium de California.

Y es que a los 43' del compromiso, el esférico salió del terreno de juego, por lo que el guía del conjunto guaraní intentó ponerlo rápido en movimiento , pero su disparo terminó estrellándose en el rostro del 'Tata'.

TERRIBLE

El balonazo del 'Toto' Berizzo al 'Tata' Martino...

¡A mi Tata No me lo toquen!. No sabe perder pic.twitter.com/MAtHEaaW8H

— Deportes Total (@DeportesTotal8) 27 de marzo de 2019