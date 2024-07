José Bellido Orellana, presidente de la Liga Departamental de Fútbol de Arequipa (Lidefa), responsabilizó ayer a los alcaldes distritales en caso Arequipa pierda la sede del Campeonato Sudamericano Sub-20 a realizarse en enero del 2025.

El titular de la Lidefa señaló que los autoridades municipales no realizan mantenimiento a los escenarios deportivos, así como ocurre en los sectores de salud y educación. “Los municipios no invierten en deporte, salud y educación. No se qué hacen con el dinero y al final lo tienen que devolver”, apuntó en Equipo de Primera.

El requisito de la Conmebol es que la sede, en este caso la ciudad de Arequipa, presente tres escenarios deportivos con al menos seis camerinos y luminarias, es parte de los requisitos.

El único escenario que pasa la prueba es el estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa), donde se instalan luminarias y en los planes está la colocación de la pista atlética y el tablero electrónico.

El segundo escenario debería ser el estadio Melgar (Cercado) pero presenta serias deficiencias porque el Instituto Peruano del Deporte (IPD) no destina presupuesto para el mantenimiento, está casi descartado. Mientras, el estadio La Tomilla es otra opción y también el Municipal de Sachaca.

Mientras tanto, continúan las obras para mejorar el recinto de la universidad con tablero, pista y otros servicios que permitirán jugar de noche con todas las comodidades y necesidades de encuentros internacionales.