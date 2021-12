Deportes | NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.







El lamento de Anderson Santamaría: se lesionó en la final Atlas vs. León por Liga MX (VIDEO) Anderson Santamaría tuvo una destacada actuación en la final Atlas vs. León por la Liga MX, pero no pudo completar el cotejo: se lesionó a los 90 minutos y se perdió el suplementario.