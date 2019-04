El pedido de la gimnasta que se rompió las piernas: "No quiero que se diviertan viendo mi video" (FOTOS)

Hace casi una semana, la gimnasta de Estados Unidos, Samantha Cerio, de 22 años, atravesó probablemente uno de los peores momentos de su vida, al romperse las dos piernas por una inadecuada caída en plena competencia en el estado de Louisiana.

De acuerdo con el reporte médico, la deportista se rompió las rodillas y se desgarró múltiples ligamentos, el pasado 8 de abril.

El video del terrible hecho dio la vuelta al mundo, sin imaginar la nostalgia que le causa, que millones de personas procedentes de diversas partes observen esas imágenes sobre ese instante tan doloroso de su vida.

A través de su cuenta de Twitter, la joven pidió que ya no continúen difundiendo el video.

"Aquellos que me etiquetan en el video del accidente, les pido por favor que ya paren. Ya tengo suficiente dolor. No quiero que se diviertan viendo mi video. Mi dolor no es su entretenimiento", escribió.

Luego, mencionó que su familia también se siente mal cada vez que se observan las imágenes.

"Pasar por el dolor de ver mis rodillas dobladas de forma poco natural en la vida real fue lo suficientemente horrible como para seguir viéndolo desde los videos y fotos, solo porque algunas personas se sienten autorizadas de volver a publicarlo. No está bien", redactó.

Si bien, la intervención quirúrgica ha sido un éxito, ahora ella quiere olvidar ese episodio y desea recuperarse pronto para continuar con los preparativos de su boda.