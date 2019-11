"El plantel estará concentrado, pero yo sí iré": dijo Comizzo sobre River Plate vs. Flamengo

Ángel Comizzo, entrenador de Universitario de Deportes, informó que el plantel de dirige no iba a estar presente en el partido que disputa River Plate contra Flamengo por la final de la Copa Libertadores que se desarrolla en el Monumental de Ate.

"Creo que será un partido muy intenso, se jugará con una gran dinámica. River, más allá de que tiene experiencia jugando finales, será un duelo lindo. Ojalá Dios quiera que River se quede con el título. Estaré en la cancha junto a todo el comando técnico, el plantel no podrá porque estarán concentrados ya que jugamos el domingo. No me lo quiero perder", expresó en diálogo con Fox Sports Argentina.

"River es, en mi vida futbolística, el lugar más importante que he ocupado. Es lo máximo que me pasó en mi carrera. Ser entrenador de River es un sueño muy complicado, hoy por hoy estoy feliz en la 'U', me tratan muy bien, vivo bárbaro en Lima, la gente es espectacular", agregó.

En ese sentido, Comizzo indicó que el hincha peruano estaba feliz de disfrutar este evento que albergará a los dos mejores del continente.

"Se estarán enfrentando en una final apasionante, el Monumental es muy maravilloso, alberga 80 mil personas y el ambiente estará lindo. Los hinchas de River estamos muy contentos con Gallardo, le ha dado mucha alegría. Tiene un equipo que juega bien y ojalá se quede muchos años", indicó.

Sobre el futbol nacional el técnico de la 'U' indicó que "no es fácil dirigir en Perú, debido a la geografía porque de golpe estás jugando en Lima y el otro domingo en Juliaca que tiene 4 mil metros de altura y hay canchas sintéticas. Se complica un poco, pero ya conocemos el medio y a los rivales. La 'U' desde que está en mi mando no perdió en altura. El domingo jugamos en nuestra casa, habían incovenientes, pero los dirigentes lograron solucionar junto a la gente de Conmebol para que podamos disputar prácticamente una final porque estamos 3 equipos peleando el campeonato".