De estar en el fondo de la tabla del Apertura a mirar a todos desde la cima del Clausura. Sport Huancayo protagonizó una remontada futbolística y ahora tiene el título al alcance de la mano. El empate de Universitario frente a CD Moquegua le dejó el camino despejado: el Rojo Matador es único líder con 34 puntos, mientras que Sporting Cristal y los cremas suman 32.

La última fecha será de infarto. El equipo huancaíno recibirá a Universitario el próximo 22 de noviembre y tiene una sola consigna: ganar para levantar el trofeo sin mirar lo que suceda en otras canchas. Cristal y la ‘U’ todavía tienen opciones, pero ya no dependen exclusivamente de sus propios resultados.

La gran final

El técnico Richard Pellejero sabe que el camino no fue sencillo. Recordó que ante Cienciano el equipo recibió un gol tempranero y pudo complicarse, pero la atajada de Zamudio en el penal fue un golpe anímico que mantuvo viva la ilusión.

Tras el empate antes del descanso, el Rojo salió con otra actitud y terminó imponiéndose. “El segundo tiempo creo que fuimos superiores”, destacó.

“Estamos contentos, felices, porque creo que este triunfo nos llevó a estar hoy donde estamos, a convertimos en el puntero y, bueno, depender exclusivamente de nosotros mismos. A mí no me gusta cuando dicen tenemos tres finales, cuatro finales, cuando son los últimos partidos, no. La final es totalmente distinto“, señaló en alusión al encuentro con Universitario de Deportes.

Ahora, el estratega no quiere hablar de otra final más: para él, esta sí es la definitiva. “La final es esto. Hoy podemos decir que tenemos una final el día 22”, afirmó.

En casa

Jugar en casa y con su gente será un plus para los huancaínos, pero la altura no gana partidos. Se necesitará concentración, orden táctico y contundencia para frenar a un rival que también llega con hambre de título.

Si Sport Huancayo gana, será campeón del Clausura. Si no lo consigue, deberá esperar otros resultados y podría ceder la corona a Cristal o Universitario. El sueño está vivo: el Rojo tiene la oportunidad de escribir una de las páginas más importantes de su historia.