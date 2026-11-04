ADT de Tarma tenía los tres puntos en el bolsillo, pero una desgracia en el último suspiro lo dejó con las manos vacías. El Vendaval Celeste empató 2-2 en su visita a Comerciantes Unidos, luego de dominar gran parte del encuentro y ponerse dos veces arriba en el marcador.

La cuenta se abrió a los 7 minutos. Juan David Lucumi ejecutó con precisión un penal, tras una mano sancionada al defensa Rodríguez. El colombiano estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero su remate pegó en el parante y Joao Rojas no pudo aprovechar el rebote. Luego, Said Peralta también avisó de cabeza.

En el complemento, Matías Sen igualó desde los doce pasos. Sin embargo, a los 62’, Lucumi desbordó por derecha y sirvió un pase preciso para Aldair Rodríguez, quien puso el 2-1 y encendió la ilusión tarmeña.

Cuando ADT ya saboreaba la victoria, a los 95 minutos llegó el golpe: Joaquín Pereyra anotó en propia puerta y selló el 2-2.

realidad. El empate deja a Comerciantes Unidos con 15 puntos, en el puesto 13, tras tres triunfos, seis empates y seis derrotas. ADT, en cambio, atraviesa un panorama más complicado: suma 11 unidades, con dos victorias, cinco igualdades y ocho caídas. Comparte puntaje con CD Moquegua y FC Cajamarca, pero ocupa el puesto 15 por mejor diferencia de goles (-13).