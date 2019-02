Emiliano Sala: Cuerpo hallado en avioneta pertenece a futbolista

El cuerpo hallado hoy entre los restos de la avioneta siniestrada en el canal de la Mancha ha sido identificado como el del futbolista argentino Emiliano Sala, informa la policía de Dorset.

"El cuerpo traído hoy al puerto de Portland ha sido formalmente identificado por el forense de Dorset como el del futbolista profesional Emiliano Sala", informa la policía en las redes sociales.

"Las familias del señor Sala y del piloto David Ibbotson han sido informadas. Nuestros pensamientos permanecen con todos ellos", agrega en su cuenta de Twitter la policía de Dorset.

Como se sabe, el avión privado en el que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala, fue encontrado el último domingo en el fondo del Canal de La Mancha. Esta noticia fue confirmada por el equipo de una empresa privada que se ha encargado de la búsqueda.

El delantero de 28 años había viajado el 21 de enero desde Nantes, en el oeste de Francia junto al piloto David Ibbotson para hacer su debut con el equipo galés Cardiff City. El avión del futbolista nunca llegó a su destino, pues se estrelló inesperadamente.

#Update The body brought to Portland Port today has been formally identified by HM Coroner for Dorset as that of professional footballer Emiliano Sala.

The families of Mr Sala and pilot David Ibbotson have been updated. Our thoughts remain with them all

— Dorset Police (@dorsetpolice) 7 de febrero de 2019