El mediocampista “Churre” Emanuel Ibáñez, aunque no pudo estar en el partido ante Cantolao señaló que espera su recuperación total y con la esperanza de estar ante Sport Boys.

“Alianza Atlético es un club ordenado, dispuesto a muchas cosas, hay un buen ambiente en el grupo, tenemos que cumplir con el objetivo de conseguir al final un cupo a un torneo internacional y estamos seguros que pelearemos el campeonato ”, recalca el argentino.

MIRA ESTO: Liga 1: Los “Churres” sufrieron para ganarle a la Academia Cantolao

MALA SUERTE

Enmanuel Ibañez no le fue bien en las primeras fechas, “Tuve mala suerte, me expulsaron contra César Vallejo, ante UTC no estuve, jugué contra Cusco con molestias, luego contra Huancayo y Cienciano ya no soportaba el dolor, pero ahora gracias a Dios ya estoy listo para cuando el profe asi lo crea conveniente”,

Para finalizar indica que su intención es hacer un buen campeonato acá con Alianza Atlético y seguirle dando alegría a los sullaneros, “ espero que la hinchada siempre nos siga alentando, que nosotros en la cancha dejaremos la última gota de sudor para ganar los partidos ”.