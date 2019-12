"Es algo durísimo lo que acabamos de vivir": Roberto Mosquera sobre accidente de jugadores de Binacional

Síguenos en Facebook

El entrenador de Binacional, Roberto Mosquera, se pronunció luego de que tres jugadores que dirige hayan sufrido un accidente automovilístico en camino de Puno a Juliaca, ciudad en donde entrenan.

Mosquera dijo que cuando se enteró acudió a la clínica Angloamericana para conocer la situación de Juan Pablo Vergara Martínez, Donald Millán y Jefferson Collazos.

"Es algo durísimo lo que acabamos de vivir. Ellos venían de Puno porque viven allá, está a 45 minutos de Juliaca. Han pasado el peaje y hay una lluvia fuerte acá. Por esa zona parece que cae granizo y se ha volteado la camioneta de Juan Pablo (Vergara). Estaba él, Millán y Collazos. Nos pusimos en un momento difícil porque teníamos que entrenar en la tarde", expresó en diálogo con RPP.

Asimismo, el entrenador dio detalles dele estado de salud de los futbolistas. "He hablado con los tres, están golpeados. Juan Pablo, él manejaba, ha quedado un poco atontado y cuando he llegado estaba en camilla, con suero, y ya había vuelto en sí. Me reconoció, conversamos, no le he preguntado más al respecto porque no era lo que correspondía", manifestó.

"Si juegan o no juegan, ya eso no interesa en estos momentos. Estoy más tranquilo porque nos afectó a todos. Todo el plantel está acá, sinónimo de lo unidos que estamos, no solo en el campo, sino acá también", agregó.