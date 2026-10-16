FBC Melgar busca cortar una racha adversa cuando reciba este sábado 17 de octubre a Deportivo Garcilaso, en el Estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), desde las 18:00 horas. El partido es considerado por el técnico rojinegro Miguel Rondelli como el inicio de un cierre de torneo decisivo.

Como se conoce, en sus últimos cinco duelos directos ante el cuadro cusqueño, el Dominó ha perdido dos, empatado 2 y ganado 1. Por ello, Rondelli afirmó que el pasado no pesa, por lo que irán con todo en este partido, especialmente cuando juegan de local.

“Nosotros tenemos que centrarnos en cómo juega este Garcilaso; tenemos 6 finales y esta es la primera. Está todo muy apretado; nosotros tenemos 19 puntos y Garcilaso tiene 22 puntos, son 3 puntos de diferencia. Nadie puede asegurar que un equipo tiene un fixture más accesible; los partidos hay que jugarlos”, declaró Rondelli en conferencia de prensa del último jueves.

Además, el DT pidió ser protagonistas sin especular y anular las fortalezas del rival, que cuenta con una defensa sólida, buen ataque por las bandas y jugadores desequilibrantes. No obstante, reconoció que Melgar debe mejorar su campaña local y en este compromiso se plasmarán los resultados de lo que se hace en juego.

Melgar llega a este encuentro tras el empate 2-2 ante Universitario, en el que recibió dos goles en los minutos 84 y 86. Frente a ello, Rondelli pidió “manejar los tiempos del partido” y buscar madurez como equipo, aunque rechazó que el problema sea la solidez defensiva.

Por su parte, Deportivo Garcilaso arriba a este duelo luego de caer por 1-0 ante Sport Huancayo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Cabe mencionar que Kevin Ortega será el árbitro de este partido, acompañado de Diego Jaimes como primer asistente, Andree Mendoza como segundo y Fabricio Valcárcel como cuarto.