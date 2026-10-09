Tras la pausa por la fecha FIFA, el Torneo Clausura de la Liga 1 se reanuda con un enfrentamiento de pronóstico reservado. Se trata de FBC Melgar, que visita a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental de Ate, en Lima, partido programado para las 7:00 p. m. de este sábado 10 de octubre.

En este partido válido por la fecha 11 del Clausura, ambos equipos llegan con la urgencia de sumar tres puntos para no distanciarse del líder, Deportivo Garcilaso. Mientras los rojinegros confían en su solvencia como visitantes para dar la sorpresa, el conjunto crema apuesta por su localía.

¿CÓMO LLEGAN LOS EQUIPOS?

El Dominó, dirigido por Miguel Rondelli, arriba a este compromiso con el objetivo de recuperar piezas clave en el mediocampo. Si bien el cuadro arequipeño está a 10 puntos del líder (Alianza Lima) en la tabla del Acumulado, se espera un plan de juego equilibrado para consolidar su liderazgo.

Melgar viene de tener un contratiempo en la última fecha, cuando igualó 1-1 ante Sport Boys en el estadio de la UNSA, en Arequipa. Con este resultado, sumó 18 unidades y se puso a cuatro puntos del líder Deportivo Garcilaso. En caso de obtener un buen resultado en Ate frente a los cremas, se meterá en la pelea por el título, por lo que urge una victoria.

Por su parte, la “U” busca limpiar su imagen tras el tropiezo por 4-0 sufrido en Cusco. Fabián Bustos, quien asumió las riendas del equipo titular a inicios de este mes en reemplazo de Héctor Cúper, se mostró optimista durante las últimas sesiones de entrenamiento en Campo Mar.

La “U” está en segundo lugar en Clausura con 20 unidades, al igual que en el Acumulado con 49 puntos. Cabe mencionar que el DT argentino no dirigirá desde el banquillo, ya que arrastra una sanción, la cual se dio en la temporada pasada de la liga peruana de primera división. Así también, el defensor Matías Di Benedetto será una baja para el equipo crema por lesión.

En su último partido directo, Melgar venció 2-1 a Universitario. El cotejo se llevó a cabo en el Estadio de la UNSA en la Ciudad Blanca por la fecha 11 del Torneo Apertura con goles de Matías Zegarra y Jhonny Vidales.

Bruno Pérez será el árbitro del encuentro; como primer asistente se tendrá a José Castillo, como segundo a Sergio Arana y cuarto a Boris Santos.