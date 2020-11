Poco más de dos meses después de la goleada ante Bayern Múnich, que puso punto final a su etapa en Barcelona como entrenador, Quique Setién habló con Vicente del Bosque, en entrevista con el diario El País, y recordó su aventura en la entidad catalana, además hizo una revelación sobre Lionel Messi.

En la conversación, el preparador cántabro reveló detalles de su experiencia dirigiendo al equipo azulgrana, un etapa en la que, según lamenta, no fue él mismo.

Setién ahonda en su relación con el argentino Lionel Messi, que calificó como “el mejor de todos los tiempos”, si bien precisa que ha tenido “experiencias suficientes para hacer una valoración exacta de cómo son realmente este muchacho (Messi) y los demás”.

“La exigencia tan bestial que hoy existe en el fútbol le ha imbuido a él y a otros muchos que necesitan vencer permanentemente”, relató Setién.

Y añadió: “Pero, claro, para ganar tú no puedes utilizar todo. Es verdad que hay jugadores que no son fáciles de gestionar. Es difícil. Entre ellos Leo (Messi), es verdad. También hay que tener en cuenta que es el mejor futbolista de todos los tiempos. ¡Y quién soy yo para cambiarlo! ¿Si allí le han aceptado durante años cómo es y no le han cambiado?”.

En este sentido, el exentrenador del Barcelona realiza una paralelismo entre el argentino y Michael Jordan. “Hay otra faceta que no es la de jugador y es más complicada de gestionar. Mucho más. Algo inherente a muchos deportistas como se ve en el documental de Michael Jordan (The Last Dance). Ves cosas que no te esperas”, aseveró.

Por otro lado, Setién se mostró dolido con la goleada (8-2) a manos de Bayern Múnich en cuartos de final de la Champions League. “Quedas tremendamente dañado, pasas a la historia del Barça con esa derrota. Asumo mi porcentaje de culpa. Algún día igual escribo sobre esto. Tras echarme me enteré de que la decisión ya estaba tomada antes del 2-8. Me enteré de todo”, indicó.

Con información de EFE.