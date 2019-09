​Fernando Martel reveló por qué no se quedó más tiempo en Alianza Lima

Síguenos en Facebook

Fernando Martel, el hoy exfutbolista chileno, tuvo un paso breve por Alianza Lima, pero debido a su entrega en cada partido que le tocó disputar durante la temporada 2006, se ganó el cariño de los hinchas blanquiazules.

El 'Zorrito', quien se consagró campeón nacional ese año con los íntimos, disputó un total de 41 partidos y anotó 5 goles.

Sorpresivamente, el chileno no continuó en Alianza, regresando a su país para jugar en el 2007 con el Everton de Viña del Mar.

Sobre ello, en conversación con el programa 'Puro Gol', Martel indicó que "me hubiese gustado quedarme 2 o 3 años en Alianza Lima", pero reveló que eso no fue posible porque "muchos referentes (del equipo) no me querían porque era un tipo ganador y el hincha me prefería. Después que acabó la temporada con título, nadie (de directiva) me llamó".

"Hasta ahora no sé cómo no me quedé en Alianza Lima, pero me imagino que los referentes de ese entonces hablaban con la directiva, porque un extranjero en una temporada, a punta de fútbol y ganas, se metió al corazón hincha. Igual sigo al equipo, Alianza Lima es mi segunda casa", agregó.