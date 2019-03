Revelan que Agustín Lozano quería que la selección peruana pierda ante Paraguay y El Salvador (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tito Ordóñez, vicepresidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), hizo una sorprendente revelación respecto a unas polémicas declaraciones del actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) Agustín Lozano, las cuales evidenciarían la profunda crisis económica que estaría atravesando el máximo ente rector del fútbol nacional.

En una entrevista a Capital Deportes, Ordóñez comentó que en una reunión que sostuvo con el titular de la FPF, este dijo que ojalá Perú pierda tanto ante Paraguay como con El Salvador con el fin de no tener que pagarle premios a los jugadores.

"Cuando tuvimos la reunión del consejo deportivo con Agustín Lozano nos dijo algo asombroso: 'Ojalá que en marzo que jugamos con Paraguay y El Salvador perdamos, porque si ganamos, a los jugadores se les paga un premio superior a lo que vamos a cobrar por esos dos partidos'", indicó el directivo.

Asimismo, criticó con dureza el manejo y la administración económica en la FPF, por lo que considera que el dinero ha sido dilapidado.

"La gestión de Oviedo y Lozano recibió 20 millones de dólares de contratos futuros de la gestión anterior de Manuel Burga y recibió cinco millones de dólares en caja, osea que te gastaste cinco millones de dólares, tenías 20 millones para empezar a caminar, has dilapidado todo y encima tienes un déficit de 50 millones de soles. Qué cosa puedes tú pensar cuando estás dentro del sistema y has visto que quien es el ente rector ha sido desastroso y deplorable en nivel de administración económica", señaló Ordóñez.

Por otro lado, sostuvo que ve muy poco probable -debido a los problemas financieros en la FPF- que el cuerpo técnico de la selección peruana esté al día en el pago de sus sueldos.

"No creo que salga a la luz pero estoy totalmente convencido de que el comando técnico y el área deportiva no está al día. Uno no es tonto y se da cuenta que la FPF tiene enormes problemas que no son de rápida solución, me parece que va a tener una reducción de personal en todos los aspectos y lo deportivo se va a haber muy perjudicada. Sería milagroso que el cuerpo técnico esté al día", afirmó.