La selección femenina de fútbol se clasificó a la Copa América IFA7 2027 que se llevará a cabo en Brasil en diciembre de este año.

El equipo peruano alcanzó su pase tras conseguir el subcampeonato, al llegar a la final donde fueron derrotadas por Canadá con un resultado de 2 - 0.

A pesar de la derrota, no les impidió que ambas selecciones finalistas clasificaran al próximo torneo, así lo confirmó Daniel Balcorta, presidente de la IFA7:“También clasificaron a la Copa América en diciembre de 2027. Ambas selecciones, siempre fue así, las primeras selecciones iban a clasificar”, declaró Balcorta en el programa de streaming Lo Bueno, lo Malo y lo Feo.

Finalmente, destacó el nivel de la selección: “Perú hizo muy buena campaña, con excelentes jugadoras y muy buen nivel de fútbol” y comentó que se encuentran en búsqueda de apoyo económico por parte de empresas privadas. Con esto buscan seguir impulsando su proyecto y el crecimiento del fútbol 7 en nuestro país.