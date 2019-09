Futbolista venezolano pidió no ser convocado a su selección tras denunciar malos tratos de Rafael Dudamel

Síguenos en Facebook

Josef Martínez, delantero venezolano del Atlanta United de la Major League Soccer (MLS), pidió no ser convocado a su selección mientras esta siga teniendo como entrenador a Rafael Dudamel.

En una misiva, el jugador de 26 años explicó que tomo esta decisión debido a "una relación profesional cada vez más deteriorada con el actual seleccionado nacional absoluto".

"Ya son tres años padeciendo un trato que no se corresponde con el compromiso total que siempre he demostrado hacia la selección (...) Aquí el motivo de mi profundo malestar, dolor, tristeza y decepción no es el deportivo. Es emocional: desgaste anímico cada vez que voy a la selección actualmente, producto del comportamiento hacia mi persona de quien la lidera desde el cuerpo técnico. Siendo la Copa América 2019 el evento que más me afectó emocional y deportivamente. La pasé realmente mal", indicó el futbolista.

"He visto y vivido episodios que no comparto. Los sufrí y dejé pasar por mucho tiempo, pero ha llegado el momento de no aceptarlo más. Por lo tanto, preferiría que el actual seleccionador nacional no me convoque más mientras él este en el cargo. Además, mi salud emocional me lo demanda", agregó.

Finalmente, aclaró que "no estoy renunciando a seguir vistiendo la camiseta de mi país, la que más amo. No estoy cerrando las puertas de seguir representando a Venezuela. Solo que prefiero no estar hasta que llegue un cambio que permita recuperar la esencia de lo que verdaderamente es representar un país y no un proyecto personalista. Nada ni nadie deben estar por encima de la selección nacional".