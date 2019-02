​Gabriel Costa ilusionado con la selección peruana

Síguenos en Facebook

El mediocampista de Colo Colo Gabriel Costa aseguró que le encantaría ser citado por el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, para los próximos partidos de la bicolor frente a Paraguay (22 de marzo) y El Salvador (26 de ese mes) en Estados Unidos.

“Me ilusiona jugar por la selección peruana. Ahora yo tengo que hacer las cosas bien donde esté. Hoy me toca estar en Colo-Colo; tengo que estar bien, prepararme, para primero estar bien en el equipo y después, si viene o no la oportunidad, ya no depende de mí. Hay que estar preparado”, comentó para la web de Colo-Colo.

Como se sabe, Costa obtuvo la nacionalidad peruana en diciembre del 2017.

El atacante llegó este año al club chileno por pedido del estratega Mario Salas, quien lo dirigió en Cristal la última temporada donde salió campeón además de marcar 26 goles.