Gallese sobre penal atajado a Eduardo Vargas: "Quiso burlarse y menospreciarnos" (VIDEO)

El arquero de la selección peruana, Pedro Gallese, contó su verdad sobre el penal atajado a Eduardo Vargas en las semifinales de la Copa América Brasil 2019. Corrían los descuentos de un partido ganado 3-0 por Perú, y el delantero chileno decidió pinchar la pelota en el tiro desde los doce pasos.

"Yo sentí que se quiso burlar de uno, porque él siempre patea a uno de los lados, pero esta vez sentí que quiso picarla para menospreciarnos por todo lo que venía sucediendo en el partido. Por eso, me quedé parado, atajé su remate y luego solo lo miré fijamente a los ojos", comentó el portero peruano en conferencia de prensa en su club.

El arquero nacional habló también acerca de sus sensaciones tras la goleada por 3-0 que 'la bicolor' le propinó a su similar de Chile.

"Luego de esa goleada, lo primero que se me vino a la mente fue mi familia y decidí salir adelante por ello porque finalmente son los más afectados con los memes y las propias críticas. Además, todos los compañeros de la Selección me dieron su respaldo, realmente me apoyaron un montón", dijo Gallese.

Tras la notable actuación en Copa América, Gallese retornó a Alianza Lima para afrontar el Torneo Clausura. Este domingo, el arquero será titular en el partido ante Sport Boys del Callao por la primera fecha. El cuadro 'blanquiazul' debe levantar cabeza luego de quedar eliminado cuando perdió ante Binacional por 4-1.