García Pye sobre pedido del Inter: "No me parece justo que pongan a una selección en esta disyuntiva"

Antonio García Pye, gerente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se pronunció sobre el pedido oficial que realizó el Internacional de Porto Alegre, a través de su director deportivo Rodrigo Caetano, para que Paolo Guerrero no sea convocado a los amistosos de la selección peruana para que pueda disputar el encuentro de vuelta de la semifinal de la Copa de Brasil ante Cruzeiro de este 4 de setiembre.

"Yo entiendo y comprendo la posición de los clubes, pero habría que decirles que estas fechas están programadas hace varios años. Son periodos FIFA y cada federación de fútbol lo sabe muy bien", dijo en diálogo para Ovación.

Asimismo, agregó "que por ello, considero que primero los clubes deberían conversar con sus respectivas federaciones para exigirles que no programen partidos de trascendencia en fechas FIFA, porque no me parece justo que pongan a una selección en esta disyuntiva, tomando en cuenta que la calendarización de FIFA está prevista hace mucho tiempo atrás".

Como se sabe, el combinado nacional se medirá este 5 de septiembre ante Ecuador en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, duelo que interfiere en los planes del Inter, quienes quieren contar para el partido ante Cruzeiro con Paolo Guerrero.

En caso el 'Colorado' llegue a la final, estos se realizarán el 11 y 18 de septiembre, por lo que no podría contar con el 'Depredador' para el primer compromiso dado que la 'Blanquirroja' enfrentará a Brasil en el United Airlines Field de Los Ángeles.