El Barcelona volvió a perder ante Real Madrid. Esta vez. el cuadro azulgrana resistió y le empató a los merengues, a poco de cumplirse los 90 minutos. Ya en el tiempo extra, el elenco albo sacó ventaja gracias a la anotación de Federico Valverde, que firmó el 3-2. Más allá del resultado, tras el encuentro, Gerard Piqué destacó el trabajo de los suyos.

“Hemos competido, hemos competido muy bien. Al final, no hemos ganado, no nos hemos clasificado. No es el resultado que esperábamos, es una pena, perder contra Real Madrid duele, pero creo que estamos más cerca de ganar. Ahora falta ganar. Estamos ya compitiendo y ahora nos falta ya ese paso definitivo para darle la vuelta y empezar a ganar”, señaló el catalán para Movistar+.

El futbolista, con contrato hasta mediados del 2024, en el conjunto culé, reconoció que el equipo asumió riesgos: “Creo que a nivel de juego, hemos estado muy bien. Hemos tomado muchos riesgos, hemos planteado un partido... de ir a buscar el resultado totalmente, asumiendo muchos riesgos, y creo que al final ellos se han llevado la semifinal en una contra, en la cual nosotros no hemos sido capaces de volver. Llegaron con mucha gente al área y metieron el tercero”.

Por último, Piqué señaló que se fue de la cancha con orgullo por lo mostrado como grupo. “Pero me voy muy orgulloso del equipo. Creo que jugando así, vamos a empezar a ganar y vamos a empezar a competir por los títulos”, sentenció el exjugador de Manchester United y Real Zaragoza.

Vinicius Junior (25′) y Karim Benzema (72′) se encargaron de los goles merengues, mientras que Luuk de Jong (41′) y Ansu Fati (83′) anotaron para el Barcelona en el King Fahd Stadium, de Riad, Arabia Saudita.

La victoria le permite a Real Madrid disputar la final de la Supercopa de España con el vencedor de la eliminatoria que protagonizarán el jueves Atlético de Madrid y Athletic Club.