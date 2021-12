Gianluigi Buffon, uno de los símbolos del fútbol italiano, está próximo a cumplir 44 años, pero todavía no piensa en el retiro. El guardameta se mantiene con muchos deseos de seguir jugando y ve alguna posibilidad de cambiar de equipo para el 2022.

Con una carrera llena de logros, el más grande el Mundial de Alemania 2006, Buffon ve otros horizontes y no descarta la posibilidad de jugar en el continente americano. La Liga MX y la MLS son alternativas, debido al gran poder económico que ofrecen.

En entrevista concedida a TUDN, el ex portero de la Juventus no le cerró las puertas a nada: “(Jugar en la Liga MX o en la MLS) Son experiencias que me gustaría tener. Luego que regresemos al Parma a la Serie A vemos que pasará. Si tú me preguntas que tengo en mente a futuro, no se si quiero ser técnico o dirigente, quiero dominar el inglés, ser dirigente en Estados Unidos o Australia’', mencionó el actual guardameta del Parma.

En la entrevista, el histórico arquero italiano también fue preguntando sobre su actualidad y si ha pensado en retirarse: “El hecho de no haber ganado la Champions League es lo que mantiene a mi espíritu competitivo vivo. Me mantengo en forma y respeto mi profesión por ello. A lo mejor si hubiese ganado la Champions League ya estaría retirado porque no tendría algún objetivo importante en conseguir”.

Por último, se refirió al nivel de los arqueros en la actualidad: “A mi parecer hoy tenemos un grupo de cinco o seis porteros extraordinarios. Me vienen a la mente Oblak, Courtois, Neuer, Ter Stegen, Donnarumma junto a ellos, Navas. No tengo a uno que esté un escalón por encima del resto. Quien pudiera subir ese escalón puede ser Donnarumma, él tiene el potencial para dentro de un año poder destacar sobre el resto”.

La Liga MX no es esquiva a fichajes con jugadores de renombre o de carácter internacional. Tal es el caso de Tigres que cuenta en sus filas con la presencia de Gignac y Thauvin de nacionalidad francesa. Además de la posible presencia de Jonathan Dos Santos en América que ha paseado su fútbol también por Barcelona en España.