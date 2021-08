La Federación Peruana de Voleibol (FPV) está sumergida en una crisis económica debido a tres grandes deudas que se generaron en gestiones anteriores. El presidente de la FPV, Gino Vegas, ha decidido exponer la gravedad de la institución porque está convencido de que la afición no puede vivir engañada y que solo podrán salir adelante si todos, desde los hinchas del vóley hasta los líderes políticos, unen fuerzas.

¿Cuáles son las tres grandes deudas que tiene la FPV?

Una es la que ha venido acumulando en las gestiones anteriores, que es de S/2 millones 800 mil. La segunda es a raíz de un juicio que entabló un arquitecto por unas obras que hizo para el campeonato mundial de 1989 y al que se le quedó debiendo un monto. El Poder Judicial confirmó que había que pagarle más de S/7 millones. El tercero es el caso del entrenador brasileño Luizomar de Moura, quien acudió a la Federación Internacional de Vóley (FIVB), luego de que la FPV diera por culminado su contrato antes del tiempo pactado. La FIVB nos comunicó que hay que pagarle US$160 mil más el interés del 5% que son como 20 mil dólares a más tardar hasta el 1 de setiembre. De no hacerlo podríamos ser plausibles a sanción como la suspensión de la participación peruana en eventos internacionales y hasta terminar en una desafiliación.

¿Qué medidas inmediatas han tomado?

Hay una opción de que uno puede acudir a una segunda instancia y pedir la revisión del expediente, eso es lo que hemos hecho ahora para dilatar el tema porque actualmente la federación no tiene esos fondos. Es más, a raíz del caso del arquitecto hubo una medida de embargo sobre las cuentas tanto de la federación como del IPD y a nosotros nos han embargado S/750 mil.

¿A qué estaba destinado el dinero de las cuentas embargadas?

Debíamos pagar los premios de los equipos de la liga. Ahora estamos viendo cómo conseguir el dinero para cumplir con los clubes porque ellos también se están viendo perjudicados. Realmente nos han dejado con los brazos amarrados, como si nos hubieran puesto la camiseta de fuerza donde no puedes mover los brazos y con los bolsillos vacíos.

En el caso del arquitecto y del entrenador, ¿no hay forma de llegar a una conciliación?

Me comuniqué con el entrenador y me ha señalado que no quiere perjudicar al vóley. Él está reclamando un derecho que le corresponde y no sé a qué grado pueda conciliar cuando él ha demandado por $540 mil, pero la FIVB ha dicho que se le debe pagar US$160 mil. Por el lado del arquitecto, el proceso ha tomado más de 20 años y la federación nunca le ha dado la cara, yo veo muy difícil de conciliar por un monto menor.

¿De haber conocido la situación de la FPV habría tomado las riendas?

Yo calculaba que la deuda era entre 3 a 5 millones de soles, en ese entendido pensé que podría manejarla, pero nunca pensé que estaba en 7 millones más y a ello hay que sumarle los US$160 mil. Posiblemente hubiera pensado mucho más si es que hubiera conocido la situación porque realmente es un dolor de cabeza, pero por otro lado ver que el deporte que uno ama está en riesgo de ser sancionado por una mala gestión, digamos que es una lucha interna porque ¿cómo voy a dejar morir a mi deporte si puedo ayudar en algo?, pero nos está tocando la parte más fea.

DATOS

Gino Vegas asumió la gestión FPV en enero de este año. Es abogado con amplia experiencia en el mundo del voleibol. Como dirigente deportivo ocupó varios cargos y directorios en la FPV. También fue jugador de vóley durante más de 15 años.