Nacional anotó el segundo al inicio del segundo tiempo por intermedio de Luis Suárez y el encuentro parecía liquidado. Sin embargo, Peñarol reaccionó y encontró el descuento que lo mantiene vivo en la recta final.

A los 61 minutos, el ‘Carbonero’ comenzó a triangular fuera del área y el esférico lo recibió Brian Lozano. El ‘7′ amagó a un defensor y se lo cedió a Kevin Méndez quien, en primera instancia, sacó un fuerte remate que chocó en el palo y se metió en las redes.

Ahora, Peñarol buscará por todas las vías emparejar el compromiso, mientras que Nacional esperar cuidar la ventaja y encontrar el tercero mediante una contra.

¡Golazo de Peñarol! Kevin Méndez descuenta ante Nacional: ahora el clásico tiene sólo un gol de diferencia...



Peñarol vs. Nacional: previa del partido

Dar el golpe definitivo a un equipo que está contra las cuerdas es la misión que tendrá este fin de semana el Nacional en el Clásico que jugará frente al Peñarol en la cuarta jornada del Torneo Clausura uruguayo. Con cinco partidos disputados, los dos equipos atraviesan realidades distintas que hacen que el Tricolor aparezca como el gran favorito.

Esa condición estará reforzada además por la presencia en su once inicial de Luis Suárez, quien en el estadio Gran Parque Central regresará a jugar un encuentro de este tipo luego de 16 años y cuya presencia en el campo se roba la atención de todos. El número 9 será titular en un equipo que por el momento tiene solo una duda en cuanto a su conformación y esta pasa por la presencia de Leandro Lozano o del colombiano Alex Castro en el once inicial.

Del otro lado, el Peñarol no podrá contar con el suspendido Hernán Menosse, líder de su defensa, quien será reemplazado por Agustín Da Silveira. Asimismo, el centrocampista Ignacio Laquintara probablemente retorne a un once en el que todavía no se sabe si será Rubén Bentancourt o el argentino Lucas Viatri quien lidere el ataque.