Sus quince goles en la presente temprada de Adrián Fernández y a pesar a la regularidad con que jugó su equipo Alianza Atlético, lo encumbran como un artillero, que sabe posesionarse en el área y es el terror de los arqueros.

Pero el jugador paraguayo de 31 años quien antes defendió al Club Almagro (2017), Libertad (2015) y Atlético Independiente (2013), su sueño es anclar en un equipo grande y eso es alcanzable.

El contrato de Fernández acaba a fin de año y es posible que deje el cuadro sullanero luego de dos excelentes temporadas.

UN SUEÑO

“Mi sueño siempre es llegar a un club grande, ahora tengo un gran papel acá en Perú, entonces me encantaría poder llegar a uno de los grandes. Universitario es el equipo que mejor juega en Perú, cuando lo enfrentamos fue un partido durísimo que lo sufrí bastante. Un equipo con mucha intensidad que no me había tocado vivir contra otro equipo”, refirió el delantero a Sullana Deportes.

Adrián Fernández señaló que el año pasado su nombre sonó fuerte en el Rímac, pero no llegó ninguna oferta concreta. También hubieron conversaciones en Universitario de Deportes, “estuve muy cerca, inclusive hablé con Manuel Barreto dos veces y una con mi representante. Estuve muy cerca, pero por algún motivo no se llegó a concretar”, finalizó.