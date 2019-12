Gonzalo Núñez apeló a prejuicio machista para descalificar a Alexandra Horler (VIDEO)

Una discusión sobre fútbol que devino en el machismo, una práctica negativa que aún perdura en nuestra sociedad peruana. En pleno programa en vivo de Exitosa Deportes, Gonzalo Núñez arremetió contra su colega Alexandra Horler apelando al prejuicio de que las mujeres no pueden tener un espacio en el fútbol.

Los periodistas debatían sobre la cuestionada manera de jugar de Alianza Lima, equipo semifinalista de los play-off por el título nacional. Horler se mostró a favor de la efectividad que viene mostrando el equipo 'Íntimo' dirigido por Pablo Bengoechea, mientras que Núñez trataba de refutarla sosteniendo que muestra un juego poco vistoso y de escasa calidad.

Horler: ¿Tu crees que Alianza está en la final porque sí? Le funciona, el estilo que plantea Bengoechea le funciona.

Núñez: Bengoechea lovers versus...

Horler: Yo no soy Bengoechea lover ah. Cuando regresó Bengoechea, Alianza volvió a ganar y eso es lo que importa. El fútbol se gana con goles y con resultados.

Núñez: Okey, pero jugando bien. Como nunca jugaste al fútbol, no sabes lo que es jugar bien al fútbol.

Horler: Tampoco me puedes desacreditar por no haber jugado al fútbol, porque yo ninguno acá es profesional.

Núñez: No,no se necesita ser profesional

Horler: Yo también he jugado entonces, yo también he jugado mis pichanguitas.

Núñez: Pero desde chibolo te dabas cuenta de que quién era mejor, ganaba. Tú no haz vivido eso, tú no haz jugado campeonato de chibolito de fútbol, no haz jugado contra mejores que tú. Por eso te gusta el fútbol de resultados"

Horler: Evidentemente me gusta ver un partido donde jueguen bien, donde jueguen bonito.