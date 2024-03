El popular periodista deportivo Gonzalo Núñez se vio envuelto en un tenso intercambio verbal con el entrenador de la selección de Nicaragua, Marco Figueroa, previo al partido amistoso. Sin embargo, lo que inició como una entrevista cordial terminó en insultos por parte del ‘Castor’.

El enlace con el entrenador tomó un giro inesperado cuando Núñez expresó su preferencia por enfrentar a Italia en lugar de a Nicaragua, desatando la tensión entre el periodista y el estratega chileno.

Entrenador de Nicaragua exige respeto a Gonzalo Núñez

Marco Figueroa, visiblemente molesto por los comentarios de Núñez, defendió la capacidad de su equipo y cuestionó la falta de conocimiento del periodista sobre el fútbol sudamericano. Argumentó que la selección de Nicaragua también merecía respeto y que subestimarlos era un error.

“Tú no estás metido en el colchón, a lo mejor nunca has pisado una cancha. No sabes lo que significa decirle que no a una selección y decirle sí a otra. Hay que tener un poco de respeto para el fútbol, que ha cambiado mucho. Si tú preferías Italia, yo hubiese sido del mismo sentido que el señor Fossati. Para conocer a los jugadores tienes que tener un equipo que se asimile al fútbol sudamericano. Italia no tiene nada que hacer en el fútbol sudamericano”, expresó el entrenador de Nicaragua.

“Es fácil agarrar un micrófono y hablar. Si estás mirando menos a la selección de Nicaragua, es porque no has estudiado. Es porque no conoces, no me conoces a mí como técnico. No conoces el proceso que llevamos. Si crees que Nicaragua va a ser fácil para Perú, te estoy diciendo que estás equivocado”, agregó el estratega chileno.

Gonzalo Núñez insulta a entrenador de Nicaragua

La tensión aumentó cuando Núñez reiteró su preferencia por Italia y sugirió que enfrentar a Nicaragua sería más fácil para Perú.

“ ¿Entonces era mejor jugar con Nicaragua que con Italia? Obvio (Italia era mejor). Venezuela al toque chapó a Italia ”, respondió el periodista deportivo.

La respuesta provocó la indignación de Figueroa, quien pidió ser entrevistado por otra persona al considerar que Núñez no estaba siendo objetivo ni respetuoso. Sin embargo, Gonzalo Núñez decidió cortar la comunicación e insultar al técnico de Nicaragua. “ Hue... de m... ”, expresó.

