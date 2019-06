Hermana de Neymar envía mensaje a modelo que lo denunció por violación (FOTOS)

Síguenos en Facebook

La hermana de Neymar, Rafaella Santos, utilizó sus redes sociales para defender al futbolista tras la denuncia que una modelo hizo en su contra por agresión y violación sexual.

La joven no puedo evitar quebrarse al hablar del complicado momento que viene afrontando toda su familia por las acusaciones que se han hecho en contra de su hermano.

“Espero que puedas dormir por las noches y que tu conciencia pueda estar tranquila. No te deseo el mal, no te deseo lo mismo. Espero que Dios te perdone, de corazón, y que consigas encontrar la paz después de todo lo que has hecho”, fue el mensaje que le envió Rafaella a la modelo denunciante.

Asimismo, la hermana de Neymar aseguró que siempre dará la cara por el crack brasileño y agradeció a sus seguidores por las muestras de apoyo.

“Todo el mundo que conoce a mi hermano sabe que nunca haría algo así. Es triste y por él lucharé siempre. Mi hermano es de las personas que más me protege en este mundo. (...) Quien tiene un hermano, lo sabe... Es horrible”, agregó Rafaella con la voz entrecortada.