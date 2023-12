Juan Reynoso no es más el técnico de la selección peruana de fútbol, la tarde de hoy miércoles 13 de diciembre la Federación Peruana de Fútbol oficializó la salida del ‘Cabezón’ tras varias semanas de negociación . La noticia fue un alivio para miles de hinchas de la ‘Bicolor’. Sin embargo, la hija del estratega peruano mostró su indignación por la salida de su padre.

Marcia Reynoso no dudo en utilizar sus redes sociales para pronunciarse sobre la salida de Juan Reynoso como técnico de la selección. En un extenso mensaje, la joven mostró su rechazo a la decisión de la FPF, que se reunió con el ‘Cabezón’ tras los pésimos resultados de Perú durante los seis últimos partidos de las Eliminatorias 2026.

¿Qué dijo la hija de Juan Reynoso tras la salida de su padre?

A través de sus historias de Instagram, Marcia Reynoso expresó su incomodidad tras la salida del ‘Cabezón’ como entrenador de la ‘Bicolor’. Además, señaló que se irán del país.

“ Querido Perú, gracias a Dios nos vamos. Espero volverte a ver cuando volvamos a ser “bienvenidos”. Como siempre y desde lejos admiraré tu riqueza pero no extrañaré la calidad de tu gente. Pensé que esta vez me quitaría de la cabeza la frase: El peor enemigo de un peruano es otro peruano... Pero no es el caso (...) ”, se lee al inicio del mensaje.

“ Me dueles Perú, porque para tu gente es válido amenazar de muerte con tal de conseguir lo que quiere. [...] Me dueles porque me gustaría que todo el odio que recibió mi padre se canalizará en energía para mejorar como país. Me duele más saber que el peruano ya no puede reconocerse hermano ”, continúa el texto.

“ Me dueles Perú, porque para tu gente es válido amenazar de muerte con tal de conseguir lo que quiere. Me dueles Perú, porque tu historia colonialista sigue en cada uno de los habitantes que prefieren al extranjero porque ‘es mejor’. Me dueles, Perú, porque la violencia que vives marca los colores de tu bandera. Me dueles porque me gustaría que todo el odio que recibió mi padre se canalizará en energía para mejorar como país. Me duele más saber que el peruano ya no puede reconocerse hermano ”, escribió la hija de Juan Reynoso.

Mensaje de Marcia Reynoso.

TE PUEDE INTERESAR