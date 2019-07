'Hincha Israelita' asegura que llamó a Dios después del 5-0 "para hacer las paces"

Síguenos en Facebook

David Chauca, más conocido por los peruanos como el 'Hincha Israelita', aseguró que llamó a Dios después de la goleada que recibió Perú ante Brasil por la Copa América "para hacer las pases".

"Como ya todos saben, yo soy cristiano y siento mucho mi religión. Yo llamé a Dios después del 5-0 para hacer las paces, clamé en la noche y, como tengo costumbre, me levanté a las 4 de la mañana y seguí con la peregrinación y ahí está la respuesta: la clasificación", expresó el hincha número de la selección peruana a El Bocón.

"Al día siguiente fui a la concentración y vi al profesor Gareca todo cabizbajo y le di la mano y le confié que Perú clasificaba. Él me devolvió el saludo y solo me miró como agradecido. De ahí, en el primer partido nomás se dieron los resultados", agregó.

El 'Hincha Israelita' aseguró que logró estar en los partidos de la selección peruana gracias a que dos jugadores nacionales y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le obsequiaron entradas.

"En Lima yo ya había hablado con Zambrano, porque, cuando él llegó, yo tuve mi cartel que decía “Borrón y cuenta nueva”. Gracias a Dios, Zambrano me dio mis entradas, él me dio para el partido con Venezuela y Uruguay, y Advíncula me dio para la final. Cuando el bus salía del hotel, me llamó y me alcanzó mi entrada de occidente. Las demás entradas nos la da la misma Federación, nos llaman porque como siempre estamos con la selección, nos agradecen con eso", manifestó.