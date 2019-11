Humillan a entrenador de atletismo peruano que daba una entrevista en Facebook (VIDEO)

Síguenos en Facebook

José Luis Chauca Ascues, entrenador de atletismo, pasó un incómodo momento al ser interrumpido durante una entrevista por la tesorera de la Federación Deportiva Peruana de Atletismo (FEDEPEATLE), quien le dio órdenes a gritos.

El deportista cusqueño daba declaraciones a una mujer después de una competencia, cuando de pronto María "Marita" Letts le gritó que recogiera una mochila de alguien. "Si yo te llamo tu vienes" se logra escuchar en el clip.

Chauca le pide un momento pero finalmente tuvo que dejar la entrevista y a la mujer que hacía el video para Facebook.

"Entrevistando al entrenador de la categoría senior de Perú y con regañada y todo. Aquí les dejamos esto para que cada quién saque sus conclusiones...Es lamentable...", escribió la mujer que compartió el video.

La reportera se pronunció después en los comentarios del video y contó que la María "Marita" también fue grosera con ella.

"Me quedé helada! Soy la reportera y me dio vergüenza ajena.... Además luego se acercó a mi a decirme q le importaba un "pito" mi entrevistas... Así textualmente.. comprenderán que delante de todas las delegaciones que estaban ahí.. no se podía hacer mucho...", señaló.