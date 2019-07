Inés Melchor se quiebra en entrevista tras quedar fuera de los Juegos Panamericanos 2019

Síguenos en Facebook

La atleta peruana Inés Melchor no pudo evitar quebrarse durante una entrevista, tras conocerse que no podrá correr la Maratón en los Juegos Panamericanos Lima 2019 debido a una lesión.

“Estuve con los médicos y ayer ya decidimos tras los resultados, no estar presente en los Panamericanos”, dijo la atleta nacional.

Asimismo, Inés Melchor reveló que su dolencia en la espalda comenzó hace una semana y lamentó que no pudiera ser tratada a tiempo.

“La molestia comenzó el 16 de este mes y desde ahí lo hemos estado intentando justamente con la doctora diferentes tratamientos... pero no llegaron a funcionar”, contó Inés Melchor con la voz entrecortada en un enlace telefónico con RPP.

En medio del difícil momento que afronta Inés Melchor en su carrera deportiva, la atleta cuenta con el apoyo de su familia, a quien calificó como su "fortaleza".

“Aún no sé cuánto tiempo será el proceso de recuperación. Me falta pasar un examen que es muy importante y de acuerdo a eso voy a ver qué tiempo me voy a demorar para recuperarme”, sostuvo la deportista peruana.