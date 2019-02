IPD rindió homenaje a Daniel Peredo en cabina que lleva su nombre (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) realizó este martes en el Estadio Nacional un homenaje en honor al recordado periodista deportivo Daniel Peredo, al cumplirse un año de su fallecimiento.

En la ceremonia, que se realizó en la remodelada cabina 7 de transmisión, la cual lleva el nombre del querido narrador, estuvieron presentes su esposa Milagros Llamosas junto a sus pequeñas hijas, así como Rosario Guadalupe, madre del futbolista Jefferson Farfán.

Dentro de la mencionada cabina se develó un mural a cargo del artista Adolfo 'Bubby' Crosby, quien pintó al bus de la selección peruana junto a varios hinchas llegando a Rusia, mientras que Daniel Peredo, desde el cielo, parece narrar lo que viene sucediendo.

"Daniel fue un profesional a carta cabal y ha dejado un recuerdo inmenso en nosotros. Ha sido un hombre transparente y nos ha dejado como familia un gran ejemplo. Daniel ha dejado al Perú un legado que podemos trabajar humildemente y que cuando podemos hacer las cosas bien, la hacemos", señaló Milagros Llamosas.

Sebastián Suito, presidente del IPD, sostuvo que "hoy es un día especial para el deporte en general y el periodismo deportivo. He visto los vídeos de las narraciones de los partidos de la selección y he querido volver a gritar los goles con locura. Me quedo con muchos recuerdos. Daniel ha sido un ejemplo para todos nosotros. El nos devolvió la fe en nuestra selección, nos convenció que podíamos y pudimos. Le debemos muchísimo como peruano. Daniel eres ejemplo como peruano y estamos convencidos que avanzaremos en formar un gran país".

Mientras que la mamá de Jefferson Farfán dijo que la 'Foquita' se motivaba mucho con las narraciones del hombre de prensa.

"Mi hijo lo quería mucho a Daniel Peredo. Fue muy importante en su carrera y sus narraciones lo motivaban. Creo que es muy bonito este homenaje que se ha realizado", indicó.