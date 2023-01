Una trayectoria más que destacada tiene Jair Céspedes dentro del fútbol peruano y también internacional. A sus 38 años, el lateral izquierdo regresó a vestir los colores de Deportivo Municipal y tiene claro que su vida dentro del balompié está lejos de tener un final.

Regresas a Municipal tras 18 años, ¿Qué te motivo a fichar, una vez más, por el cuadro “Edil”?

Primero, estoy contento por volver al club que me vio nacer futbolisticamente. Siento mucha ilusión tras tantos años. Me motivo volver al club el ser hincha desde pequeño de la institución y justo este año se dio la oportunidad de volver. No lo dude, apenas me puse en contacto con la dirigencia, acepté la propuesta.

La verdad tenía otras propuestas, pero me decidí por el gran cariño que siento por Deportivo Municipal.

¿Cómo ves a la plantilla para la temporada 2023?

Veo bien a la plantilla, hay bastantes jóvenes, soy uno de los más experimentados, pero tengo a compañeros que tienen recorrido, como algunos con los que compartí en Sporting Cristal, como Pacheco y Olivares.

Ahora tienes a Ángel Comizzo de entrenador. ¿Qué destacas dentro de su estilo para dirigirlos?

El profe Comizzo es un técnico exigente respecto al estado físico, ya que debemos estar con nuestro peso ideal para poder jugar. Eso es bueno porque ayuda a la plantilla. Le gusta que en cada entrenamiento des el cien por ciento, porque así como entrenas, juegas. Desde mi lado personal, me da mucha confianza. Trata de aconsejarme, por ahí también me consulta sobre algunos chicos.

Con la llegada de nuevos futbolistas a la plantilla, incluyéndote. ¿Cuál es el gran objetivo del año?

Estamos muy ilusionados, con ganas de hacer las cosas bien en este torneo. La competencia será dura porque todos lo equipos se han armado bien, pero nosotros también. Estamos desde el primero de diciembre en pretemporada, concentrando casi todo diciembre. Nos hemos preparado muy bien, hay una buena plantilla. ‘Muni’ es un equipo grande, con mucha historia y ya es tiempo de que esté en el lugar que se merece.

Tu trayectoria es larga y la interrogante es, ¿cómo decidiste ser lateral izquierdo?

La verdad es curioso porque la decisión no la tomé yo. Era extremo y volante por izquierda. Recuerdo que llegué a Sport Boys en el 2006, cuando estaba el profesor Mosquera. En ese tiempo estaba más joven y venía de jugar segunda división, no tenía tantas oportunidades y el profe me empezó a usar de lateral izquierdo. Recuerdo de que salí a jugar en un partido frente a Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo y me colocan de lateral, primera vez de mi carrera. Lo hice bien, incluso dentro del equipo salí como el mejor jugador del partido. Al ‘profe’ le gustó como jugué, luego de ello nunca más volví a ser volante.

Luego de tantos logros en el fútbol ¿Qué se viene para ti en el futuro?

Este año voy a cumplir 39, pero aún no he pensado en el retiro. Me encuentro físicamente bien, cuando no sea así, lo pensaré y daré un paso al costado. Asimismo, me gusta mucho la formación de menores, me gustaría apoyar al fútbol peruano con ello, también me gustaría ser director técnico. Es más, tengo un cartón de gerente deportivo. Lo importante para mi es seguir ligado al balompié, porque es lo que más me gusta y darle al fútbol todo lo que me ha dado hasta hoy y que mejor manera que apoyar a los más chicos que tienen la ilusión de ser futbolistas profesionales.