​Técnico de Binacional: "Sentimos un olor raro en el vestuario y los jugadores se sintieron mal"

Javier Arce, técnico de Binacional, dijo en conferencia de prensa tras la derrota ante Alianza Lima por 2-1 en el estadio Alejandro Villanueva, que al ingresar al vestuario al finalizar el primer tiempo, sintieron un fuerte y desagradable olor que le afectó tanto a él como a sus jugadores.

"Es lamentable lo que sintió mi grupo. El utilero del equipo y yo fuimos los primeros en entrar al camarín y, luego de tomar un poco de agua, empecé a sentir un ardor en mis fosas nasales. El comisario me dijo que no era gas pimienta. Pero por eso tuvimos que salir del camarín", afirmó el entrenador.

Debido a este inconveniente, indicó que "la recuperación del equipo se hizo en las escaleras", así como la charla técnica para afrontar la etapa complementaria.

"Ya no volvimos a entrar al camarín. Luego entró la seguridad de Alianza y verificó lo que digo. Sentimos un olor raro en el camarín. Yo no me sentí bien, los jugadores menos", aseguró.

Asimismo, agradeció a los jugadores blanquiazules, pues se sintieron preocupados por lo sucedido, así como el árbitro del cotejo quien les dio un poco más de tiempo para que se recuperen.

"No sé quién fue pero tengo que agradecer a los jugadores de Alianza porque se acercaron a verificar si estábamos bien. El árbitro también nos ayudó al darnos unos minutos más para recuperarnos", agregó Arce.

Por último, afirmó que "no sé si esto ha sido premeditado y ojo que no quiero decir que por eso perdimos ante Alianza Lima. Yo nunca pongo excusas en las derrotas".