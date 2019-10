Jean Ferrari: "El llamado de Universitario me convenció porque quiero mucho al club"

Con el mismo fervor con el que sudó la camiseta de Universitario de Deportes como jugador, hoy Jean Ferrari busca el éxito de la institución.

¿Sacrificaste mucho por llegar a la "U"? Sí. Estaba ejecutando un gran proyecto en el Instituto Peruano del Deporte (IPD). El llamado de Universitario fue tentador, más fuerte y me convenció porque quiero mucho al club.

¿Cuántas veces te llamó la administración de los Leguía? Tuvimos tres conversaciones en las que me fueron planteando sus ideas. Fueron progresivas las reuniones que teníamos y en el tercer encuentro les dije que sí.

¿Dentro de 10 años cómo recordarás tu arribo al club como gerente deportivo? Yo no puedo pronosticar el futuro, pero teniendo una planificación y ejecutándola voy a poder llegar a los objetivos que nos hemos planteado. Yo estoy con muchas ganas de poder llevar a cabo toda esta planificación y así, dentro de 10 años, ver una institución diferente.

¿Cuál ha sido el primer gran problema que le ha tocado solucionar a tu gestión? Desorden, básicamente, mucho desorden. El desorden dentro de cualquier institución genera crisis. No estamos hoy diciendo que el club está muy bien o está ordenado, si no, no estaríamos hablando del problema en el que está. Y eso ha sido, evidentemente, gracias a este desorden que ha habido y eso lleva a un montón de dificultades para poder desarrollar progresos y respetar planificaciones, que a lo mejor no han existido.

¿En qué está quedando el tema del traspaso de las redes sociales del club o tomaron medidas legales? No, imagínate tener unas redes sociales con una cantidad increíble de gente y beneficiarios, y que no las podamos utilizar hoy. El tema está un proceso legal que ya empezó. Ya se enviaron las cartas notariales correspondientes. Esto no es tan simple como hacerlo a través de una llamada. La administradora saliente tiene las claves de las redes y, simplemente, no las quieren entregar. Entonces, lo estamos llevando a la vía legal.

¿Antes del clásico existía alguna comunicación con la administración de Carlos Moreno? Los diálogos deberían existir, pero yo no puedo entrar en un terreno que no conozco. Yo no estoy relacionado con ellos. Para eso, los administradores (Raúl y Humberto Leguía) son los que se encargan de tener ese diálogo.

¿Conversaste durante el traspaso con alguien de la administración saliente? Sí, hablé con el que era gerente deportivo (Francisco Gonzales). Me entregaron su carta de renuncia. Con él solo tuve algo de conversación, pero no tuve ninguna recepción de documentación de nada.

Fueron acusados de tomar las sedes de forma violenta. ¿Cuál fue el motivo real? Lo que menos se debe hacer ahora es entrar en dimes y diretes, porque ya hoy sí tendría que haber reuniones para diálogos entre los gerentes generales y, a partir de ahí, entablar esa comunicación. De nuestra parte siempre ha habido voluntad para conversar.

¿La gestión anterior alargó mucho los plazos para entregar los cargos? Lo que sí me queda claro es que la designación de Solución y Desarrollo fue el 22 de julio. Entonces, yo creo que ahí está la respuesta.

¿Tenían intención de organizar el clásico, por eso tomaron las sedes y el gobierno del club?Nosotros hemos estado respetando los acuerdos que se tenían y hemos tenido mucha paciencia para ir dando los pasos en función a lo que ellos iban diciendo. Fue de muy mal gusto el hecho que no nos dejaran entrar al partido con Binacional.

Carlos Moreno comentó que se "pusieron nerviosos". ¿Desatinado el comentario? Nosotros siempre tenemos la intención del diálogo. No está bien que no te dejen entrar al estadio, como ellos lo hicieron. Bueno, han sido sus formas y yo no voy a entrar a dar una opinión más a fondo porque no corresponde.

