Jefferson Farfán se despidió de Pedro Pablo ‘Perico’ León a través de un mensaje publicado en Instagram. El delantero del Lokomotiv Moscú difundió una imagen de la leyenda de la selección peruana y también Alianza Lima.

“Siempre estuviste rodeado de grandes como tú… crack. Descansa en paz, ‘Perico’ León”, escribió la ‘Foquita’, quien utilizó la instantánea donde el fallecido exfutbolista compartió con el mítico brasileño Pelé.

Farfán no ha sido el único integrante de la Blanquirroja en dedicarle unas líneas al mundialista en México 70. Paolo Guerrero, unas horas más tarde de conocerse la triste noticia, también publicó en redes sociales.

“Descansa en paz, tío ‘Perico’ León (el mejor '9′ de la historia del fútbol peruano. Que Dios te tenga en su gloria. Mis condolencias a los familiares”, expresó el atacante del Internacional desde Porto Alegre, en Brasil.

La despedida de Jefferson Farfán a 'Perico' León. (Foto: Instagram)

Las glorias del fútbol peruano y el último adiós a ‘Perico’ León

Hugo Sotil, Roberto Chale, Germán Leguía y Julio Meléndez fueron algunas de las personalidades del balompié local que se pronunciaron después de conocerse el deceso de Pedro Pablo León.

“No solo el Perú debe estar de luto, sino el mundo entero”, expresó el ‘Cholo’ en Gol Perú. “Se fue el mejor '9′. Gracias a ‘Perico’ fuimos a México 70”, añadió el ‘Niño Terrible’. “Pelé habló que podía ser su sucesor porque lo que hacía con la pelota no le vi a nadie”, indicó ‘Cocoliche’. “Ahora hacen encuestas a gente que no lo vio; ‘Perico’ fue el mejor centrodelantero y no se debe comparar”, cerró el ‘Negro’.