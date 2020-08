Tras la lesión de Guerrero, uno de los nombres que más se menciona como su posible reemplazo es el de Jeisson Martínez. El futbolista peruano nacido en Lima (vivió en el Rímac, San Martín y Mayorazgo) radica en España desde los 11 años y hace unas semanas estuvo a punto de conseguir con Fuenlabrada un cupo para los Playoffs y luchar por ascender a la Liga Santander. Ahora, el atacante sueña con jugar por la selección y espera el llamado del ‘Tigre’ Gareca.

¿Esta ha sido tu mejor temporada?

Sí, la considero la mejor temporada de mi vida por la continuidad que he tenido en el equipo. Siento que he sido importante para el plantel.

¿Acabaste con bronca por no conseguir un cupo a los Playoffs de ascenso?

Era una ilusión que teníamos todos nosotros. Nos costó toda la temporada estar donde estábamos, pero así es el fútbol y desgraciadamente a último minuto no lo pudimos conseguir. Sin embargo, estamos contentos por la temporada que hemos hecho y ya tendremos una revancha.

¿Tu futuro seguirá en España? ¿Hay chances de quedarse en el Fuenlabrada o estás mirando otras opciones?

La verdad es que mi futuro todavía está en el aire. Estamos viendo qué puede ser lo mejor para mí. Por lo pronto, tengo varias opciones para quedarme en España, pero aún no tengo nada decidido.

Eres un jugador elegible para Perú, ¿te ilusiona llegar a nuestra selección? ¿Es uno de tus sueños?

Uno de mis sueños desde que era pequeño es jugar por Perú y me ilusiona muchísimo. Pero como siempre he dicho, eso no depende solo de mí. Solo me queda continuar trabajando para poder conseguirlo.

¿Te ves como el reemplazante de Paolo Guerrero?

Me enteré que se había lesionado y es una pena para todo el Perú. Espero que se recupere pronto. Yo creo que a Guerrero aún le queda mucho fútbol por mostrar. Al final, yo no creo que vaya a reemplazar a nadie. Paolo Guerrero solo hay uno y es muy bueno.

¿Paolo Guerrero es un referente como ‘9′ para ti?

Sí, Paolo Guerrero es un ‘9′ en Perú y con una carrera exitosa en Europa. Sí, lo considero un referente, pese a que yo tenga distinta forma de juego como delantero.

¿Eres hincha de algún equipo?

De Perú me gusta mucho Alianza Lima. Y de Europa, el Barcelona.

¿Si en algún momento te proponen venir a jugar a un grande como Alianza, ¿lo analizarías?

Sí, lo pensaría. Me gustaría jugar en Perú, pero creo que sería mucho más adelante. Pero de darse, me gustaría que sea por Alianza.

¿Metas para la siguiente temporada?

Mi sueño es poder jugar por la selección, y como futbolista es seguir creciendo en Europa y ser importante en el equipo en el que me toque estar.