Con su potencia física y capacidad de anticipación en la defensa, Jersson Vásquez fue uno de los bastiones de CD Moquegua, que se impuso en el repechaje de la Liga 2 para ascender a la primera división. Sin embargo, la planificación del club cambió y se quedó sin espacio, motivo por el que decidió colgar los chimpunes.
¿Ya tenías pensado retirarte para este año?
No. La verdad, no lo tenía pensado y se dio de una manera muy rápida. Me sorprendió la respuesta que obtuve por parte del comando técnico de CD Moquegua y, ante eso, opté por dar por terminada mi carrera profesional. Al final, el tiempo me dirá si fue algo apresurado o no. Hasta el día de hoy, la decisión está analizada. No voy a negar que sí me fastidió mucho la actitud que tuvieron conmigo, pero bueno. A la vez, entiendo que son cosas de fútbol, aunque queda esa espinita, esa sensación de saber que quizás no son 100 % frontales con uno.
Justamente, habías sido parte del ascenso de CD Moquegua y elegido como uno de los mejores defensas. ¿No llegó ninguna propuesta de renovación?
No, no llegó. También por un tema de edad es mucho más complicado conseguir equipo. Y yo tampoco, a estas alturas, estoy como para que me ninguneen o me peseteen. Lastimosamente, en el fútbol peruano, mientras más edad tengas, ya no te ven tan bien. Bueno, yo, con mis 39 años, pude demostrar con capacidad, en el día a día, semana a semana, la razón por la que seguía jugando hasta ahora y no solo porque haya tenido un gran recorrido.
A lo largo de tu carrera, ¿pasaste una situación parecida?
Sí, también en la “U” y en Vallejo me tocó pasar esto. Siento que estando en buenos momentos, no me volvieron a contratar. Como te digo, es parte de... no es que dependa de uno mismo. Somos futbolistas y trabajadores, como cualquier persona, así que dependemos mucho de lo que digan los dueños.
Pasaste buenas temporadas en Universitario, incluso siendo capitán y respetado por los hinchas. ¿Crees que fue tu mejor etapa?
Sí, se podría decir que sí, por lo que significa Universitario, por la presión que tiene el club en el día a día. Fue una buena etapa.
¿Sientes que te faltó cumplir algo más dentro del fútbol?
Sí, seguro. Quizás no haber podido llegar a debutar en la selección absoluta. De ahí, el tema de ser campeón con Universitario. Si bien lo fui con Cristal, era muy chico, recién salía, creo que las sensaciones no son las mismas. Pienso que esas dos cosas.
Has asistido a los últimos partidos de Cristal y confesaste tu hinchaje. ¿Tenías el deseo de volver en algún momento?
Sí, pude haber vuelto en el 2010, cuando me fui al Juan Aurich. Como se dice, en la vida no hay que arrepentirse de las cosas. Son decisiones y a través de estas, conoces gente y haces amistades. No te voy a negar que sí, debí volver a Cristal en ese entonces.
En ese momento, ¿optaste por no priorizar el hinchaje?
Sí, fue por un tema de que Juan Aurich iba a jugar la Copa Libertadores. La emoción de disputar ese torneo fue grande y opté por ir para allá.
Haciendo un retroceso en tu carrera, tuviste un inicio con pocas opciones de ser titular. ¿En algún momento pasó por tu mente dejar de jugar?
Sí, cuando estuve en Cristal, ya tenía tres años en la profesional y sentía que no ganaba lo suficiente para ya haber jugado. De ahí, más o menos entre 2006 y 2007; y culminando el 2010, también me pasó por la cabeza dejar el fútbol. Fueron tres etapas en las que sí pensé alejarme. A Dios gracias, no se dio, había otros planes que al final resultaron ser los mejores.
¿Cómo manejaste esos contextos en los que, probablemente, los nervios, la ansiedad o la presión te afectan para continuar?
Como siempre lo menciono, todos pasamos por situaciones adversas muchas veces en el fútbol o en la vida. Hoy en día, soy un convencido de que si mentalmente no eres fuerte para el deporte, y en especial para el fútbol, no puedes ser profesional, eso está clarísimo. La mejor manera de revertir todo esto es siendo disciplinado.
Ahora, Jersson se enfoca en la posibilidad de ser DT. “En marzo empieza el curso de Licencia B para estudiar. Me veo como técnico, pero mentiría si digo que sí al 100 %”, comentó. A la par, descartó ser dirigente.