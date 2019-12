El jugador de Real Garcilaso, Joel Herrera, criticó duramente al periodista Gonzalo Núñez, que la semana pasada tuvo un comentario machista hacia su compañera de cabina Alexandra Hörler en Exitosa Deportes.

“Hace rato que vienes con unas actitudes que me sorprenden Sr. Gonzalo Núñez tu no eras así, pero ahora te pasaste de estúpido y el otro tarado encima festeja. Alexandra Horler, mi solidaridad ante está agresión", dijo el ex defensa de la selección peruana en una publicación en su cuenta de twitter.

Hace rato que vienes con unas actitudes que me sorprenden Sr. @gonzaperucarajo tu no eras así pero ahora te pasaste de estúpido y el otro tarado encima festeja. @alexandrahorler mi solidaridad ante está agresión. https://t.co/P8aciSYUJt — jhoel herrera (@jhoelherrera) December 21, 2019

Como se recuerda, Núñez ofendió a su colega mientras informaba sobre el entrenamiento intenso de glúteos que lleva el astro Cristiano Ronaldo.

"Para ganar altitud -ya sabes esto Alexandra- las personas deben ejercitar el glúteo... El glúteo mayor”, dijo Gonzalo Núñez. Hörlerrespondió fastidiada: “¿Y por qué me dices eso a mí? Ejerciten ustedes sus glúteos pues caramba".

“Lo que tiene que aguantar una”, agregó. Pero Núñez continuó: “¡No te piques! ¡Si tú tienes unos gluteazos”.