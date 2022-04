Sporting Cristal convirtió a John Jairo Mosquera y Leandro Sosa en las incorporaciones del extranjero para afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores. A ellos se sumaron los peruanos Fernando Pacheco y Yoshimar Yotún, aunque este último recién se unió al equipo en marzo. Fueron en total cuatro futbolistas.

Jugados ya nueve partidos de la liga peruana y dos en el certamen internacional, el presidente de la entidad rimense, Joel Raffo, brindó una entrevista para el canal de YouTube de la institución y, precisamente, se refirió al tema de refuerzos.

“Definitivamente, hay que partir sobre la base de que estamos en nivel deportivo y en nivel económico relegados a nivel de Sudamérica. Entonces, todo se hace cuesta arriba. Es muy importante tener esa realidad presente. Porque es muy fácil pretender tener lo mejor cuando a nivel región no somos lo mejor”, comenzó diciendo Raffo, al mando del club desde octubre del 2019.

“Dentro de nuestra realidad, tuvimos una serie de opciones para cada uno de los refuerzos que se establecieron en la planificación deportiva y, finalmente, se terminó decidiendo entre las opciones que teníamos no por un tema económico como muchos dicen, sino por un tema de convencimiento, de convicción, porque se creía que por el estilo, por la forma, por el aporte determinado que cierto futbolista le iba a dar cierta zona del campo, al equipo, a la contribución no solo deportiva”, añadió.

Raffo explicó que en el fútbol, como en otros rubros, no se puede calcular todo al detalle. “Hay una serie de situaciones que pasan que, sin dudas, no están del todo previstas, y pueden haber distintos comportamientos. Vemos continuamente en los mejores equipos del mundo que por “a”, “b” o “c” motivos, no hay una adecuada adaptación; si la hay, se demoran un poco más. Hay procesos y hay que saber respetar eso”, comentó.

Por otro lado, el presidente del club rimense se refirió con alegría de la llegada de Yoshimar Yotún, un jugador habitualmente convocado a la selección peruana.

“Es una gran satisfacción poder tener a ‘Yoshi’ de vuelta en casa, va más allá de un tema económico, va ligado a un tema que le podamos trasmitir nuestro proyecto, el compromiso que tenemos, lo que hay de por medio y ahí es donde la otra parte entiende y conseguimos eso en poco tiempo y fue fundamental para tener a ‘Yoshi’ nuevamente con nosotros y es una gran alegría”, expresó.