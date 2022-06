La WWE ha tenido a grandes figuras en el cuadrilátero y John Cena es uno de los más queridos por los fanáticos. El peleador alcanzó los 20 años de trayectoria en la lucha libre y decidió celebrar de manera especial: volvió al ring en el Monday Night RAW de este 27 de junio, pero no para combatir, sino para dar un emotivo discurso.

Previamente, el ingreso del rapero fue espectacular: caminó a través de un pasillo formado por otros integrantes de la marca y, a la vez que sonaba la canción que lo identifica, fue ovacionado al unísono. Los hinchas que asistieron al evento hicieron retumbar el recinto al corear el apellido del también actor.

“Hoy es mi cumpleaños en la WWE. Mientras miro a la gente tan lejos, puedo sentir la energía. No pude pensar en un mejor lugar para esta celebración. Nunca festejo logros, porque miro al máximo hacia adelante. Sin embargo, esta noche es diferente, porque no tiene que ver con lo que he hecho, sino que tiene que ver con ustedes”, inició Cena.

“Estos 20 años son muy importantes para mí. Cada vez que entro aquí, es porque ustedes lo permiten. Durante años, ustedes crearon un ambiente para mí, para mostrar cómo soy. Siempre he querido decir: ¡Gracias! Siempre esperé por este momento correcto”, agregó el luchador.

De la misma forma, John Cena alabó el apoyo que recibió de los aficionados a lo largo de su estadía en el cuadrilátero. “Mi corazón late fuera de mi pecho. Me embarga la emoción y la energía. Gracias por momentos como estos, gracias hacerme quien soy. Siempre digo que estoy preparado para lo que sea... y cuando digo eso, no es sobre actuar en Fast & Furious o Peacemaker”, confesó.

“Cuando digo WWE me ha preparado para cualquier cosa, es gracias a ustedes, por sus lecciones. Me han hecho un mejor ser humano, me hicieron un mejor esposo y una mejor persona. Ustedes me han enseñado ser amable”, resaltó el rapero.

Finalmente, John Cena reveló que tiene en mente volver a luchar, aunque por ahora no tiene una fecha fijada. “Han sido 20 años, y hoy tengo 45. Digo esto, porque no sé cuándo me verán en el ring otra vez. No se preocupen, no solo será una vez más, pero todavía no hay un momento”, concluyó la superestrella.