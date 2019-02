Jorge Arcela: “Estamos decididos a ganar todo lo que se nos ponga en frente”

Síguenos en Facebook

Ni 9 balas pudieron con él. Era el 2014 cuando un valeroso policía trabajaba encubierto en una operación que buscaba desarticular a la banda delictiva “Los Malditos del Triunfo” en Trujillo. Durante una fiesta patronal, una emboscada fue tendida por los delincuentes, que descubrieron y balearon a los agentes policiales. Uno de ellos murió y otro logró sobrevivir, pero desde entonces debió acoplar una silla de ruedas como parte de su cuerpo. Cinco años más tarde, dicho héroe se perfila como una de las cartas más grandes para el podio en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, pues decidió no dejar en el olvido su gran pasión: el tiro. Él es Jorge Arcela, policía retirado que entrena a diario para poder dejar el nombre del Perú en lo más alto.

¿Fue el 2018 uno de tus mejores años en el tiro paralímpico?

El 2018 fue nuestro año, tanto para el equipo como para mis logros personales. En el Mundial de Francia, obtuve la marca suficiente para clasificar a Lima 2019 y a los Paralímpicos Tokio 2020; además, como equipo quedamos en el tercer puesto en la categoría Rifle Aire 10 metros R1. También estuvimos el Open de Cali (Colombia), donde obtuve mi primera medalla de oro en la categoría R1 y la de plata en R3. Mi compañero Steve Medina también destacó y consiguió la de plata.

Sobreviviste a un ataque criminal y ahora estarás en Lima 2019. ¿Imaginaste eso alguna vez?

Nunca pensé estar en unos Parapanamericanos. Antes del atentado, formamos junto a mis amigos policías un equipo de tiro táctico. Luego ocurrió el accidente y estuve buscando qué practicar; fue entonces cuando me reencontré con el tiro y me hizo sentir mejor, porque me apasiona, me da confianza. Probé muchos deportes, pero el tiro es lo mío; siento que es lo que más disfruto.

¿Consideras que el Perú es un fuerte candidato para el oro en esta competencia?

Pienso que Perú tiene uno de los mejores niveles si nos comparamos con otros países de América; lo comprobamos en el Abierto de Cali. Junto a mis compañeros Steve Medina y Jesús Ríos, le ganamos a Brasil, a Colombia, a México; y poco a poco estamos sobresaliendo más. Somos el primer equipo de paratiro en el Perú y queremos dejar en claro que estamos decididos a ganar todo lo que se nos ponga en frente.

¿Reciben suficiente apoyo por parte del Estado?

La Federación Deportiva Nacional de Tiro Peruana junto a la Asociación Paralímpica del Perú son las organizaciones que por ahora nos brindan apoyo. Además, nuestro entrenador, Rodrigo Arangüena, creyó en nosotros y luchó para que seamos tomados en cuenta desde hace un par de años.

¿Todavía hay un rechazo por parte de la empresa privada?

En general, diría eso de la percepción que tienen las personas sobre los discapacitados. Nosotros tratamos de buscar auspiciadores porque las armas que tenemos son las que nos presta la Federación, pero armas propias no tenemos; estas son importantes porque al momento de calibrar deben estar a tu medida, pero tenemos que usarlas varios.

¿Cuáles son las mayores dificultades que deben afrontar los deportistas de tiro paralímpico?

Las sillas de ruedas no son herramientas para nosotros; son parte de nuestros cuerpos y son caras. El tema de transporte también es difícil; todavía en nuestra capital no hay condiciones adaptadas y eso maximiza el gasto en pasajes. Uno por amor a la camiseta lo hace con muchas ganas, pero hay momentos en que los gastos sobrepasan al presupuesto y no tenemos con qué pagar.

Pese a ello, ¿cuál es el compromiso de cara a las próximas competiciones?

Existen muchos problemas, pero igual tratamos de trabajar lo mejor posible con lo que tenemos. Pedimos que nos apoyen para poder llegar a un nivel incluso más competitivo. Tenemos el talento, pero luchamos con lo que tenemos.

¿Qué campeonatos tendrán hasta Lima 2019?

Tenemos el Juego de las Américas en Cali (Colombia), que es como un Sudamericano, y el Mundial en Alemania, en mayo.

¿Quién es tu principal motivación?

Dios, mi pareja, mis hermanos, mis padres y mi Perú.

Perfil

Jorge Arcela. Deportista de tiro paralímpico. Policía en retiro. Luchó contra el narcotráfico y terrorismo en el Vraem. Participó de la captura del camarada “Artemio”.