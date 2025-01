El exentrenador de la selección peruana, Jorge Fossati, considera que ‘Aladino’ debe enfocarse en su carrera futbolística.

El popular ‘Nono’ declaró para TV Perú y le consultaron sobre la nueva faceta como cantante de Cueva.

“ Lo he visto cantar, algunos videitos me han mostrado, como cantante es un buen playmaker me parece, como cantante se muere de hambre ”, expresó.

No obstante, Fossati cree que el futbolista tiene derecho de presentarse en eventos con Pamela Franco.

“Eso no quiere que después no pueda salir con su pareja o hasta cantar con ella, eso es otra cosa”, expresó.

No obstante, señaló que ‘Cuevita’ debe enfocarse en su carrera en el fútbol profesional, ahora que forma parte del club Cienciano.

“ La parte profesional no la puede descuidar un minuto sino, no vuelve más el Christian Cueva que todos conocimos ”, finalizó.

