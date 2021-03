Acabó la angustia en Alianza Lima. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a favor del club victoriano y, de esa forma, el equipo se mantendrá en la Primera División del fútbol peruano. La noticia llenó de alegría a Jorge Luis Pinto, que lo dejó bien en claro ante el público.

“Me alegro por la afición de Alianza Lima y por el fútbol, que sea un ejemplo de atención a la competencia. Hay que jugar con todas las reglas del juego. Nos hubiera gustado que gane en cancha, sí, pero también que las reglas son para todos”, señaló el colombiano, en entrevista con RPP.

“Si contemplamos las reglas, Alianza Lima nunca debió bajar. Me alegra por Alianza, ahora hay que hacer los méritos para pelear siempre los primeros puestos”, añadió Pinto, quien fue entrenador de los ‘Íntimos’ en 1997 y alcanzó el título nacional.

Más allá del momento de felicidad, Pinto dejó en claro la continuidad de Alianza Lima en la máxima categoría no significa que se quite responsabilidad a los personajes que llevaron al club al descenso deportivo.

“En el fútbol, los que juegan, los que están fuera de la cancha, los que dirigen son responsables. No hay que quitarle ninguna responsabilidad, pero que esto sirva de ejemplo para que valoren el futuro y sepan administrar las cosas deportivas, tanto dentro como fuera de la cancha”, indicó.

Por otro lado, el exseleccionador de Costa Rica, Honduras y Emiratos Árabes Unidos señaló que el fútbol peruano necesita a Alianza Lima.

“Siento que Alianza Lima es un equipo para estar arriba. Me ha llamado mucha gente para saludarme y comentarme. Supe muy temprano la noticia. Me alegra por la afición, me alegra por el mundo del fútbol. Tanto Alianza como el mundo del fútbol peruano necesitan que Alianza esté siempre en Primera”, indicó.