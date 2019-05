José Luis Carranza: "Universitario de Deportes me salvó de ser un delincuente más"

Síguenos en Facebook

José Luis Carranza tiene ocho títulos nacionales con Universitario de Deportes, el único equipo profesional por el que jugó en 20 años de carrera. Su gratitud por el cuadro de Odriozola es infinita y ese sentimiento es recíproco en el hincha, que lo reconoce como uno de los últimos grandes referentes del cuadro crema.

¿Cuánto de tu presente le debes a Universitario? La “U” me ha salvado de ser delincuente, el fútbol me hizo, yo he pasado momentos muy difíciles, situaciones en las que incluso me pasaba días sin comer. Por eso, mi gratitud con esa camiseta es infinita. Yo hice una promesa y la he cumplido, he entregado todo de mi parte por un equipo que me dio absolutamente todo en la vida. En mi caso, somos una familia de nueve hermanos y mi padre era albañil, yo lo perdí cuando era muy pequeño. Dios se lo llevó cuando más lo necesitábamos y tocó salir adelante. Ahí, la “U” le dio sentido a mi vida y siempre voy a estar agradecido por eso.

¿Cómo es que empezaste jugando de “diez” y terminaste como volante de marca? Yo jugaba en el Rímac desde muy pequeño, tuve la suerte de conocer al “Mono” (Hermes) Solezzi, que era el utilero del club, él trajo a unos dirigentes a verme jugar y me llevaron. Cuando llegué a Universitario, yo jugaba de “diez”, mientras ellos se preguntaban si era un acierto llevarme al “Lolo” para que viva ahí y entrene, porque ya habían visto dónde vivía, yo ya estaba con mi mochila listo para ir, porque para mí era una felicidad convivir con mis ídolos. Yo era el primero en llegar a entrenar y el último en irme, yo apagaba la luz y la volvía a prender porque no me quería ir. Quería seguir entrenando porque estaba a gusto, era feliz y “mataba” por esa camiseta.

"Yo di mi palabra de que nunca me iba a ir del club y la cumplí por agradecimiento"

¿Y cómo terminaste jugando en la posición que te haría célebre a lo largo de toda tu carrera? Yo era un “diez” extraordinario, jugaba mucho y quedaron sorprendidos con mi juego, pero poco a poco vieron que además tenía otros componentes; era líder, aguerrido y jugaba como una fiera. Esas cualidades podían ser aprovechadas más retrasado y así terminé jugando en la marca, me comía toda la cancha y, además, era buen compañero.

¿Tuviste propuestas interesantes para pensar en dejar la “U”? Tuve muchas. Recuerdo una del Racing de Argentina, también de Colombia y Ecuador. Hubo una muy importante también de España. Pero yo estaba agradecido, yo le prometí a Jorge Nicolini que nunca me iba a ir de la “U”; fue un trato de palabra y siempre lo cumplí. Incluso, cuando estuve hasta cinco meses en la banca de suplentes. Yo a Nicolini, uno de los mejores dirigentes que ha tenido el club, no le podía fallar.

¿Te pondrías el buzo de Universitario ahora que las “papas queman”? Por supuesto. Yo y con un grupo lindo como Roberto Chale; me gustaría tener a “Balán” Gonzales, a John Galliquio, gente que se ha sacado la mugre en los momentos malos. Gente que ama la camiseta. No como los dirigentes de ahora, que son muy malos y además solo ven sus intereses. Hoy hay gente muy profesional que además quiere al club, gente de la casa, que siente los colores, que han nacido para sufrir por la “U”...

¿Qué se siente celebrar un título con un club con el que prácticamente te casaste? Es muy lindo, era una fiesta todos los días, había respeto y te dedicabas a entrenar y ser mejor persona. A mí me enseñaron a ser directo y así era en el camerino. Por eso me respetaban y asumía la condición de líder, de caudillo. Hoy eso se ha perdido, es otra forma de conducirse y a veces eso afecta. Yo puedo tener muchos defectos, pero siempre fui franco y fui leal. Hasta ahora me ilusiona hablar de mi club, trabajar ahí y sacarlo adelante.

CIFRAS

4 ediciones de Copa América disputó el “Puma” con la selección peruana.

8 títulos nacionales logró el “Puma” Carranza con Universitario.

PERFIL

José Luis Carranza

Exfutbolista

Debutó con Universitario en 1985 a nivel profesional bajo la dirección de Marcos Calderón y se convirtió en uno de los últimos referentes del equipo.