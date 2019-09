Juan Carlos Oblitas no descarta postular a la presidencia de la FPF

Síguenos en Facebook

Juan Carlos Oblitas, actual director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), reveló en una entrevista que no descarta postular a la presidencia del máximo ente regulador del fútbol peruano.

"Sobre si deseo postular a la presidencia de la FPF, siempre voy a responder que primero quiero ver cómo quedan los nuevos Estatutos, para saber si me puedo presentar o no. He visto algunos puntos de ese documento que no me permitirían ser parte de una elección, lo cual me pareció muy extraño. Pero no solo me refiero a mí como persona. Me refiero a colegas míos y a gente que está vinculada con el fútbol desde hace mucho tiempo", declaró para El Comercio.

Además, agregó "que lo que también quiero comentar es algo que generó mis primeras discrepancias con Edwin Oviedo. A él le dije que en una próxima elección lo que debería darse es solo una lista de consenso, una lista que represente a todo el fútbol peruano y que entre gente que desee hacer cambios. El fútbol peruano no se puede seguir manejando como ahora. Se necesitan cambios o sino todo lo que hemos ganado con la selección se va a perder con los años".

"Si hay una lista de consenso, no descarto postular", afirmó.

Por otro lado, Juan Carlos Oblitas adelantó que Nolberto Solano, de poca fortuna al frente de la selección peruana en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, podría quedarse al mando de la Sub 23.

"Es muy probable que él sea el técnico. Aquí muchas veces somos injustos y no analizamos que este torneo de los Panamericanos tuvo muy poca preparación y no fue la más adecuada para presentar a un equipo de la mejor manera", precisó.