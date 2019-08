​Juan Carlos Oblitas: "Las declaraciones de Paolo Guerrero no me generaron nada"

Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se pronunció acerca de la explicación que dio Paolo Guerrero para no ser convocado a los amistosos de la selección peruana ante Ecuador y Brasil.

"Cada vez que juega Perú siempre quiero estar, siempre quiero ganar con mi selección, pero pedí no ser convocado para poder jugar estos partidos (con su club) que son muy importantes, más por lo que hizo Inter por mí, que me esperó en un momento difícil para mí y yo tengo que ser agradecido con la vida y con Inter por todo lo que me apoyó", fue parte de lo que dijo en rueda de prensa el 'Depredador'.

Al respecto, el directivo de la FPF indicó que "las declaraciones de Paolo Guerrero no me generaron nada".

"Yo no cambio nada de lo que dije (había manifestado que Guerrero se equivocó al pedir ser desconvocado). Hablé con (Ricardo) Gareca y hoy lo más importante es el equipo. Doy por cerrado el tema Paolo Guerrero", sostuvo Oblitas en Las Voces del Fútbol - Perú.

Asimismo, señaló que "como técnico de la selección nunca di permiso a un jugador. Se sabe perfectamente cómo son los calendarios de los futbolistas nacionales".